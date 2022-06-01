Halka açık verilerle TURKEN üzerinden alçak propagandaya girişen Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı vakıflara sessiz kaldı / 31.05.22

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video mesaj paylaştı. TURKEN Vakfı’nın ABD resmî makamları ile paylaştığı ve açık kaynaktan herkesin ulaşabileceği belgelere “ulaştığımız belgeler” gizemi verip Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye kaçacağı yalanını söyleyen ve Başkan Erdoğanın ailesini alçakça sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu yıllardan beridir Türkiye aleyhine propaganda yapan Batılı vakıflara karşı adeta sessizliğe gömüldü.