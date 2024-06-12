Hamas, ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara ilettiğini, İsrail saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail’e Hamas’ın ateşkes cevabı ile ilgili konuştu. BMGK’nın Gazze’de ateşkes kararının ardından açıklama yapan Hamas, karardan memnuniyetini dile getirmişti. Blinken ise Hamas’ın açıklamasının umut verici olduğunu söyledi. Hamas ise İsrail’in tutumu konusunda Washington’ı işaret etti.