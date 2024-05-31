Hamas, İsrailin Gazzeye yönelik saldırılarını durdurması halinde rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Hamastan yapılan açıklamada, Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik. Yine söylüyoruz. İsrailin Gazzeye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız ifadelerine yer verildi. Öte yandan soykırımcı İsrail yine ateşkese yanaşmamayı terchi etti. İsrailli yetkili, tüm esirlerin bırakılması önerilse dahi Gazzeye saldırıları sonlandırmayacaklarını söyledi