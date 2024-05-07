Son dakika haberleri... Hamas, Katar ve Mısıra, Gazze Şeridinde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Hamas’ın ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi onayladığını bildirdi” denildi. Başkan Erdoğan ise ateşkese ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Bizim telkinlerimizle Hamasın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Ateşkes kararı sonrası toplanan İsrail savaş kabinesi ise skandal bir karara imza attı. Soykırımcı kabine Refahta saldırılara devam kararı aldı.