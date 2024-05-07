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Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Katil İsrail'den saldırıya devam kararı / 07.05.24

Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Katil İsrail'den saldırıya devam kararı / 07.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Katil İsrail'den saldırıya devam kararı / 07.05.24

Takvim 07:24
02

Gaziantep'te katliam gibi kaza: Ölü sayısı 9'a yükseldi! Kimlikleri belirlendi / 07.05.24

Takvim 06:22
03

MSB duyurdu: Hakurk, Metina ve Gara'da hain temizliği:16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Aralarında yöneticiler de var / 07.05.24

Takvim 03:56
04

Kanada'daki McGill Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek kamp yerleşkesine çadır kurdu! Üniversiteden skandal girişim / 07.05.24

Takvim 01:53
05

Galatasaray şampi'yon'! Fenerbahçe Konya'da ağır yaralı / 07.05.24

Takvim 03:24
06

124 gün 3 aşama! Hamas'ın kabul ettiği ateşkesin detayları ortaya çıktı / 07.05.24

Takvim 03:51
07

Başkan Erdoğan davet etti: 7 yıl sonra bir ilk! Kuveyt Emiri Şeyh Meşal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah Türkiye'ye geliyor / 07.05.24

Takvim 04:32
08

CANLI TAKİP | Hamas 'barış' soykırımcı İsrail 'savaş' dedi! Katil ordusu Refah'ın doğusuna geniş çaplı saldırı başlattı / 07.05.24

Takvim 07:29
09

Borsa İstanbul'a ilgi artıyor: Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü son 2 yılda 5 kat artarak 3.5 trilyon lira ile tarihi zirveye çıktı!

Takvim 05:20
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