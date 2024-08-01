Dünya son 24 saattir Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyenin İranın başkenti Tahranda suikasta kurban gitmesini konuşuyor. Suikastın İran Cumhurbaşkan Pezeşkiyanın konutuna 150 metre yakınında bir noktada düzenlenmesi dikkatleri çekerken Haniyenin kaldığı binanın fotoğrafları yayınlandı. Söz konusu fotoğrafları paylaşan İsrail ve İranlı hesaplar tarafından Haniyenin hava saldırısı ile değil yakın bir noktadan direkt roket atışı ile öldürüldüğüne dair şoke eden iddialar ortaya atıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Haniyenin şehit edilmesinde İranın da parmağı mı var sorusu akıllara geldi.