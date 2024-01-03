Son dakika haberleri.. İsrailin insansız hava aracıyla İHA Beyruttaki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordu radyosu, İsrail’in insansız hava aracıyla Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’nin öldürüldüğünü bildirdi. Olay sonrası Hamastan ilk açıklama geldi. Hamas, saldırının direnişlerini engellemeyeceğini belirterek, Siyonist işgalcilerin İsrail, Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak dedi.