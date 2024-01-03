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Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyrut'taki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamas'tan ilk açıklama / 02.01.24

Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyrut'taki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamas'tan ilk açıklama / 02.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyrut'taki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamas'tan ilk açıklama / 02.01.24

Takvim 03:27
02

Provokatöre arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti / 02.01.24

Takvim 02:33
03

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu! Murat Ongun'dan tepki çeken savunma / 01.01.24

Takvim 00:54
04

Lağım çukuru Ekşi Sözlük'ten algı operasyonu | Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldılar, provokasyonu meşrulaştırdılar! İslam'a ve Müslümanlara ağır hakaret / 01.01.24

Takvim 01:18
05

AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı / 02.01.24

Takvim 01:01
06

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı "sen Arap sevicisin" diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı / 01.01.24

Takvim 01:28
07

Dünyanın gözü İstanbul’da! Galata Köprüsü’ndeki ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ gündemden düşmüyor: İsrail gazetesinden kirli provokasyon / 02.01.24

Takvim 01:35
08

CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan yeni skandal! Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı yumruklayan provokatöre arka çıktı / 02.01.24

Takvim 01:52
09

Milyonlara prim rehberi! İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kaç lira ödenir? | İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?

Takvim 00:56
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