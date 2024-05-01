CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyonistlerin kayığına binip varoluş mücadelesi veren mazlum Filistinlilerin oluşturduğu Hamasıı terör örgütü ilan etti. Skandal sözlere tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine alın beni tepe tepe kullanın mesajı vermiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Esas mesele Hamas meselesi değil Netanyahunun soykırım ve katliam siyasetidir dedi. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Ekrem İmamoğlunun bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı olma arzusunun yattığını söyledi. İşte detaylar...