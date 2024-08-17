İsrail, 7 Ekimde başlattığı saldırılara bir yenisi daha eklemeye hazırlanıyor. İsrail ordusu, Gazzelileri sıkıştırdığı El-Mevasi bölgesinin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurdu.Gazzelileri yeniden göçe zorlayan bu tahliye kararının Dohada dün başlayan ve bugün de devam eden olan ateşkes ve esir takası müzakerelerine etkisi henüz bilinmezken, Hizbullahtan da karşı bir atak geldi. Hizbullah, İsraile gözdağı vermek amacıyla ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaştı. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Dohadaki müzakerelerden bize iletilenler, 2 Temmuzda üzerinde anlaşılanlara uymuyor. açıklamasında bulundu.