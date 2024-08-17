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Hamas'tan Doha'daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: "2 Temmuz'da anlaşmaya uyulmuyor" / 16.08.24

Hamas'tan Doha'daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: "2 Temmuz'da anlaşmaya uyulmuyor" / 16.08.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hamas'tan Doha'daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: "2 Temmuz'da anlaşmaya uyulmuyor" / 16.08.24

Takvim 00:46
02

Ukrayna Kursk'taki operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı! Rusya'dan flaş iddia: Batı ile birlikte planlandılar / 16.08.24

Takvim 07:03
03

Avrupa'dan sonra Asya'dan da ilk vaka haberi geldi! Maymun Çiçeği yayılıyor! Belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? Uzman isim uyardı: Çiçek aşısı olanlar hafif geçiriyor / 16.08.24

Takvim 06:43
04

Beşiktaş'ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan sürücü Furkan Dağlı tutuklandı / 16.08.24

Takvim 04:40
05

İngiltere'de sosyal medyadan ırkçı nefreti körükleyen paylaşımlar yapan 3 kişiye hapis cezası! / 16.08.24

Takvim 07:08
06

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay kararı: CHP'nin "genel görüşme açılması" önergesi kabul edilmedi / 16.08.24

Takvim 06:37
07

Meclis'te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık'tan 'TİP'ik provokasyon: AK Parti'yi hedef alan rezil sözler / 16.08.24

Takvim 05:24
08

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin VAR'dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım! / 16.08.24

Takvim 00:51
09

TİP'li Ahmet Şık'ın TBMM'deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye'nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu / 16.08.24

Takvim 03:13
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