CHPde hançerci ile hançer yiyen aynı masaya oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu yakınlaşması Özgür Özeli tasfiye ittifakı mı? sorusunu akıllara getirirken; ikilinin Genel başkanlığımı destekle, cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü açayım pazarlığına giriştiği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu aktif siyasi hayatını sürdüreceğinin altını çizdi. Normalleşme süreci üzerinden Özeli yıpratma girişimi ise dikkat çekti. Özgür Özel de zamanlaması manidar adaylık çıkışıyla ön aldı. Son günlerdeki kırık ayak manipülasyonuna da CHPdeki koltuk kavgasıyla eş güdümlü olarak bakmakta fayda var. Özelin FETÖyü işaret eden sözleri Kılıçdaroğlunun FETÖ kasetleri ile koltuğa oturduğu dönemi anımsattı.