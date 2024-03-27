Yeniden Refah Partisinin AK Partiye İstanbulu kaybettirme çizgisinde izlediği siyaset toplum vicdanını yaralıyor. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna Oğul Erbakanın yol ayrımı başlılı bir yazı kaleme aldı. CHP YRPnin alacağı kadar oy farkıyla İBByi kazanırsa Erbakan bu vebalden kurtulamaz diyen Tuna, önceki seçimde Saadet Partisini pohpohlayan CHP fondaşı medyanın şimdilerde Fatih Erbakanı övmesine dikkat çekti. Hangi Milli Görüşçü CHPye kazandırmayı zafer sayar? sorusunu yönelten Tuna, İstanbulda mukim bir vatandaş olarak Fatih Erbakandan Murat Kurum lehine İBB adayını çekmesini dilerim dedi. Tam da bu noktada YRP, LGBTye öpücükler saçan İmamoğluna kazandıracak çizgide mi ilerleyecek? sorusu önem kazandı.