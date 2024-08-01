Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyenin İranda uğradığı suikastta şehit edilmesinin ardından İsrail destekçisi Metanın uyguladığı sansüre karşı boykot kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar yaşanan sansür skandalına tepki gösterirken Metanın elindeki sosyal medya platformları Facebook ve Instagramın kapatılması için çağrı yapmaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. dedi.