Hamas lideri Haniye, Tahranın göbeğinde İsrail füzesiyle şehit oldu. Filistinliler haklı olarak İran neredeydi? sorusunu sorarken; evinde misafirini korumaktan aciz olan Tahran yine bilindik bir üslupla İsrailden intikam alacaklarını ilan etti. Peki, İran Haniyeyi koruyamadı mı, korumadı mı? Birçok kişi kanlı suikastın altında bir Acem Oyunu olduğunu düşünüyor. Sürekli animasyonlarla ABD ve İsraile gözdağı veren İranın Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD ile danışıklı dövüş içerisine girdiği, elçilik saldırısı sonrası ateşlenen ancak hiçbiri İsraile düşmeyen füzelerle de Netanyahuya alan açtığı biliniyor.