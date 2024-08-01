Hamas Lideri İsmail Haniyenin İranın başkenti Tahranda gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABDden gelen açıklamalar Orta Doğuda yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor. İsrailin Başbakanı Netanyahunun ABD Kongresini ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, suikast girişiminden haberinin olmadığını ifade ederken ateşkes konusunda yine Haması suçladı. İsrailden herhangi bir açıklama yapılmazken Blinken İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Bu durum Netanyahunun ABD ziyareti sonrası Orta Doğuda yaşanan gelişmelerin ABD-İsrail ürünü bir operasyon olabileceği iddialarını güçlendirdi.