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Haniye'yi MOSSAD'a satan İran'ın Türkiye'ye "İsrail" iftirası atma 'acem'iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni / 04.12.24

Haniye'yi MOSSAD'a satan İran'ın Türkiye'ye "İsrail" iftirası atma 'acem'iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni / 04.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Haniye'yi MOSSAD'a satan İran'ın Türkiye'ye "İsrail" iftirası atma 'acem'iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni / 04.12.24

Takvim 05:12
02

DEM Parti'ye "Öcalan" izni verilecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "makul süre" mesajı! / 04.12.24

Takvim 01:28
03

Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun hedefini açıkladı! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür / 04.12.24

Takvim 06:09
04

CANLI | Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor: Bölgeden kaçan PKK'lıların tankları ABD yapımı çıktı! Flaş Rusya iddiası / 04.12.24

Takvim 00:21
05

Sinsilik 'rejim'i! Masadan kaçan Esad'ın "İdlib'teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye'ye göçe zorlama" planı... Ankara'dan Şam'a son uyarı / 04.12.24

Takvim 03:16
06

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon / 04.12.24

Takvim 01:18
07

Şam'daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed'den Türkiye'ye "İsrail" iftirası / 04.12.24

Takvim 02:47
08

Operasyon başladı! Galatasaray'da 2 transfer 3 ayrılık / 04.12.24

Takvim 03:15
09

Başkan Erdoğan'dan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar / 04.12.24

Takvim 06:51
10

Dursun Özbek'ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: “Emeğimize el sürülmesine müsaade etmem” / 04.12.24

Takvim 07:59
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