Suriyede mezhepçi katliamlarla elde ettiği kazanımları 5 günde kaybeden İran, Halep sancısıyla Türkiyeyi açıktan hedef almaya başladı. Dini lider Ali Hamaneyin satılık kalemleri Başkan Erdoğan ve Türkiyeye İsrail iftirası attı. Oysa İranın Hamasın merhum lideri Haniyeyi Tahranda MOSSADa satması unutulmuyor. İran - ABD hattındaki gizli görüşmelere şüpheleri daha da artırırken akıllara İran ve ABD, Haniyenin şehadeti üzerinden pazarlık mı yaptı? sorusu geldi. Trumpın itirafı ise ABD - İran - İsrail hattındaki danışıklı dövüşü açık etti.