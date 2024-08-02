Hamas lideri İsmail Haniyenin Tahranın göbeğinde suikastla şehit edilmesi sonrası tüm gözler İrana çevrildi. Birçok kişi kanlı suikastın altında bir Acem Oyunu olduğunu düşünürken İran - ABD hattındaki gizli görüşmeler şüpheleri daha da tırmandırdı. Sır görüşmelerde bölgedeki her kaosun altında imzası olan Brett McGurkın yer alması ise dikkat çekti. Peki, Washington - Tahran hattındaki kırmızı hatta Haniye üzerinden pazarlık mı yapıldı? ABD - İran temasları ve Netanyahunun ABDden döndükten sonra İsrailin Beyrutu vurup Tahranın göbeğinde Haniyeyi şehit etmesi şaibeyi daha da artırdı.