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Harekat öncesi köşeye sıkışan PKK'dan 1 Mayıs için sokak çağrısı! Kandil sapığı Duran Kalkan istedi DEM harekete geçti / 30.04.24

Harekat öncesi köşeye sıkışan PKK'dan 1 Mayıs için sokak çağrısı! Kandil sapığı Duran Kalkan istedi DEM harekete geçti / 30.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Harekat öncesi köşeye sıkışan PKK'dan 1 Mayıs için sokak çağrısı! Kandil sapığı Duran Kalkan istedi DEM harekete geçti / 30.04.24

Takvim 05:44
02

Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara 'tehditli' cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem / 30.04.24

Takvim 03:36
03

OVP ile Türkiye'ye güçlü yatırımcı ilgisi! Bakan Şimşek "İlk göstergeler işe yarıyor" deyip tarih verdi | Kamu maliyesi iyiye gidiyor

Takvim 07:02
04

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler gol sevincinin anlamını açıkladı: "Tevekküle dayanıyor" / 30.04.24

Takvim 01:58
05

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti | İşte görüşmenin perde arkası / 30.04.24

Takvim 05:48
06

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrail kabinesine tepki: Densizlerin maskesi artık tamamen düştü / 30.04.24

Takvim 00:00
07

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'e Katar ve Suudi takımları ilgi gösterdi / 30.04.24

Takvim 00:59
08

Yeni anayasa için düğmeye basıldı! İlk görüşme CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile / 30.04.24

Takvim 02:11
09

AK Parti'de gözler MYK toplantısında! Hangi kademelerde değişim olacak? / 30.04.24

Takvim 02:25
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