Kandildeki terör baronları askeri harekat öncesi son çırpınışlarda... Köşeye sıkışan PKK, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük zılgıtı çeken PKK komitesi, 1 Mayısta Aponun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli diyerek DEM Partiye yol haritası çizdi. Kandil sapığı Duran Kalkan da 1 Mayısta özgürlük hamlemizi yeni bir zirve haline getirmeliyiz deyip Öcalana özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyledi. Talimatı alan DEM Parti vakit kaybetmeksizin harekete geçti. DEMi bozuk bölücüler Yasağı tanımıyoruz, Taksimde olacağız deyip provokasyonun fitilini ateşledi. Hazırlanan duyuru afişinde PKK paçavrasının renklerinin kullanması ise dikkat çekti.