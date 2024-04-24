Askeri harekat öncesi iyiden iyiye köşeye sıkışan Kandil, CHPye 5 başlıkta yeni ödevler çıkardı. PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden CHPye Cumhuriyetin kodlarını değiştir, Zihniyet, anlayış, program ve politikanı revize et,100 yıllık politikaları reddet,Savaşa karşı tutum al, İmralıdaki tecridi kaldır,Yeni anayasa çalışmalarını engelle talimatları verdi. Başkan Erdoğanın Bağdat ve Erbile yaptığı ziyaretten duyduğu endişeyi dile getiren teröristbaşı Hozat, Kalkınma Yolu projesini de hedef aldı. Hozat, Türkiyenin bir bütün olarak amacı Misak-ı Millidir diyerek endişesini dile getirdi.