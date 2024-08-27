İsrailin Gazzedeki sistematik soykırımı devam ederken Mescid-i Aksaya siyonist baskınlar sürüyor. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirin Mescid-i Aksada bir sinagog inşa etmek istiyorum sözleri ortalığı karıştırdı. İsrail Başbakanlığı panikle Mescid-i Aksadaki statükonun değişmediğini savunurken soykırım kabinesi de birbirine düştü. İsrail ana muhalefeti ise soykırımcı Netanyahu hükümetinin kontrolü kaybettiğini ifade etti. Öte yandan Ben-Gvirin skandal açıklamasına AK Parti çok sert tepki gösterdi. Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirin, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır dedi.