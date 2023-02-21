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7/24 Dinle Takvim Hatay depremi sonrası uzman isimden flaş sözler: Büyük deprem Antakya fayını tetikledi! İki bölgeye dikkat / 20.02.23
Hatay depremi sonrası uzman isimden flaş sözler: Büyük deprem Antakya fayını tetikledi! İki bölgeye dikkat / 20.02.23

Hatay depremi sonrası uzman isimden flaş sözler: Büyük deprem Antakya fayını tetikledi! İki bölgeye dikkat / 20.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hatay depremi sonrası uzman isimden flaş sözler: Büyük deprem Antakya fayını tetikledi! İki bölgeye dikkat / 20.02.23

Takvim 03:02
02

Başkan Erdoğan "İlk adımı atıyoruz" diyerek duyurdu: 11 ilde 200 bin konut / 20.02.23

Takvim 03:54
03

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu! Hakaretleri yanına kalmayacak / 20.02.23

Takvim 02:17
04

Fenerbahçe'den gelecek harekatı! Aynı takımda oynayan iki genç yıldız için ilk teklifler yapıldı / 21.02.23

Takvim 01:20
05

İtalyan devi Milan, Galatasaray’ın yıldızlarını hedefine aldı! Nicolo Zaniolo’dan sonra... / 21.02.23

Takvim 01:49
06

Hatay'daki deprem Kahramanmaraş'ta hissedildi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli o sırada... / 20.02.23

Takvim 01:06
07

Depremzedeye yardım rehberi! Acil yardım desteğinin yattığı nasıl öğrenilir? 100 bin TL için nereye başvurulacak?

Takvim 01:29
08

CHP'nin riyakar siyaseti arşivlerle tescillendi! 2019'da Antakya'ya 'ölüm' vadetmişler: "Kentsel Dönüşüme Hayır" kampanyası / 20.02.23

Takvim 01:56
09

CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel yaydı, fondaşlar devam ettirdi! İşte 'Elbistan'da deliller karartıldı' yalanına karşı gerçekler / 20.02.23

Takvim 02:52
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