Son dakika haberi | Hatayda akşam saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir depremin Antakya fayının kırılması nedeniyle yaşandığını ifade ederken, İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. dedi. İTÜlü yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Hatay depremleri sonrası yaptığı değerlendirmede 2 bölgeye dikkat çekerken Yine Bingöl Palu arasında bazı depremler var. Malatya Ovacık fayı var. Bu iki hat da üzerinde durmamız gereken fay hatları arasında dikkat çekmektedir. ifadelerini kullandı.