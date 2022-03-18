Hatay Valiliği harekete geçiyor! Lütfü Savaş'ın 'Suriyeli' yalanına karşı suç duyurusunda bulunulacak / 18.03.22

Son dakika haberleri... Esad rejiminin zulmü ve ülkelerindeki iç savaş sonrası ülkemize sığınan Suriyeliler üzerinden provokasyona soyunan son isim CHPli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. Hatayda doğan 4 çocuktan 3ünün Suriyeli olduğu şeklinde bir iddiada bulunarak provokasyona yapan Lütfü Savaşa karşı harekete geçildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaşın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirterek, yarın Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.