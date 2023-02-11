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7/24 Dinle Takvim "Hatay'da baraj patladı" iddiası! TİP'li Barış Atay da "Baraj patladı" yalanına çanak tuttu / 10.02.23
"Hatay'da baraj patladı" iddiası! TİP'li Barış Atay da "Baraj patladı" yalanına çanak tuttu / 10.02.23

"Hatay'da baraj patladı" iddiası! TİP'li Barış Atay da "Baraj patladı" yalanına çanak tuttu / 10.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"Hatay'da baraj patladı" iddiası! TİP'li Barış Atay da "Baraj patladı" yalanına çanak tuttu / 10.02.23

Takvim 02:05
02

Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı / 04.02.23

Takvim 01:09
03

Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı / 01.02.23

Takvim 02:06
04

Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23

Takvim 02:00
05

BDDK'dan depremzedelere yeni destek! Kart limitler, asgari borçlar, kredi vade ötelemesi...

Takvim 03:04
06

Kansız yağmacılara geçit yok! Mehmetçik Hatay sokaklarında devriyeye başladı / 10.02.23

Takvim 01:28
07

Ticaret Bakanlığından deprem sonrası fırsatçılık yapan firmalara ceza / 10.02.23

Takvim 01:31
08

Hatay'da yol kapatarak yardım tırını soymaya çalışan alçaklar yakalandı! PÖH devrede / 10.02.23

Takvim 02:36
09

CIA ile CHP 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluştu! Etki ajanı Rubin kirli kalemi ile devrede: ABD'ye 'Türkiye'ye müdahale edin' çağrısı / 10.02.23

Takvim 03:18
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