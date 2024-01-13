Cumhuriyet Halk Partisinin 6 Şubat 2023te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi, parti tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Yalnızca parti tabanı değil vatandaşlar da bu karara itiraz etti. Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, “2 binden fazla insanımızı yitirdik. Kentsel dönüşüm engellenmeseydi bu kadar can kaybımız olmazdı” dedi. Felakette 11 yakınını kaybeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Savaş binlerce insanın ölümüne neden oldu” derken Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ise “Bölgede 492 konut yapılacaktı. Engel çıkardı” diye konuştu.