Hava durumu 5 bölgede sağanak yağış var! Meteoroloji'den haritalı uyarı / 05.03.22

Hafta sonu planı yapmak için hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika haberi geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmirde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteorolojiden yayınlanan bilgilere göre son dakika hava durumu tahminleri...