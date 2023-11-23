İstanbulda geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava, yılın ilk kar yağışını getirerek kırsal ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkililerine göre, hafta sonu İstanbulda kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde 5 günlük hava durumu...