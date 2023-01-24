Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün Zonguldak, Bartın için yağış uyarısı yapılırken; Marmaranın güneyi, İç Ege, Karadenizin bazı bölümleri, İç Anadolu, Doğu Anadolunun batısı ve Güneydoğu Anadolunun kuzey ve doğusunda pus ve sis beklendiği bildirildi. 5 günlük hava durumu tahminlerinde ise özellikle cumartesi günü itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıklarının birden düşeceği duyuruldu. Cumartesi günü Doğu Anadolu bölgesi için kar yağışı uyarısı yapılırken, yurdun geri kalanında ise kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmirde hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...