HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için tarih belli oldu | 10-14 Ocak 2022 / 10.01.22

Son dakika güncel hava durumu raporuna göre Meteoroloji bugün Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bulunan birçok ilde havanın yağışlı olacağını açıkladı. Yapılan tahminlerce hafta ortasından itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. 14 il için uyarı seviyesi yükseltilerek sarı kod uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahminlerinde ise çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olacağı, cuma günü ise yurt genelinde parçalı bulutlu güneşli bir havanın hakim olacağı belirtildi. İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...