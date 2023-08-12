Son dakika hava durumu haberi! El Nino sıcaklarının ardından Eyyam-ı Bahurla boğuşan İstanbul, güne sağanak yağışla uyandı. Yağışlı havanında ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek sıcak hava uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadenizin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadoluda gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, sıcak hava hangi tarihten itibaren etkisini gösterecek? Bugün ve gece İstanbul, Ankara ve İzmirde hava nasıl olacak? İşte 11-12 Ağustos hava durumu raporu.