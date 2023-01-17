Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. MGMnin internet sitesinde yer alan tahminlere göre sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için kar yağışı uyarısı yapılırken, öğleden sonra ise özellikle Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise perşembe ve cuma günü sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmirde hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...