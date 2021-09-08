HAVA DURUMU | Yarına dikkat! Meteoroloji haritayı paylaştı! Tek tek sıraladı / 08.09.21

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Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Açıklanan hava durumu raporuna göre yarın Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde mevsim normallerine göre 2 ila 5 derece fazla olacağı belirtildi. Yarın için ülke genelinde beklenen maksimum sıcaklık tahmin haritasını paylaştı. İşte en yeni hava durumu raporu...