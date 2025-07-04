Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Orman yangınları konusunda vatandaşları uyaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bu da; hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde! ifadelerini kullandı.