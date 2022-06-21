Hayvantaparlardan ayaklanma çağrısı! Hem sokak köpekleri üzerinden para kazanıyorlar hem de barınaklara karşılar / 21.06.22

İstanbul Barosu Yasaklanan Köpek Irkları başlığı altında düzenlediği kurultayla köpek saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştı. Kurultayda Prof. Dr. Ebru Yalçının ifadeleri ise büyük tepki çekti. Yalçın, yasaklı ırkların salınması gerektiğini köpeklerin çocukları av olarak görmesinin içgüdüsel olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ebru Yalçın, köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görüldüğünü dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde kendisine saldıran köpekten kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar hayatını kaybederken ve acısı hala tazayken sokak köpekleri için mama satarak para kazanan hayvantaparlar ayaklanma çağrısı yaptı. Söz konusu hayvantaparlar 26 Haziranda Kadıköyde eylem çağrısı yaptılar.