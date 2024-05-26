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"Hayy gibi yaşıyorum" diyen Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve 'Kıtmir'i Ahmet Hakan'a örnek oldu: "Gıpta ettim" / 26.05.24

"Hayy gibi yaşıyorum" diyen Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve 'Kıtmir'i Ahmet Hakan'a örnek oldu: "Gıpta ettim" / 26.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

"Hayy gibi yaşıyorum" diyen Sadık Albayrak'ın hayvan sevgisi ve 'Kıtmir'i Ahmet Hakan'a örnek oldu: "Gıpta ettim" / 26.05.24

Takvim 04:31
02

Meclis'in bu haftaki gündemi kripto para! Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin zorunlu olacak

Takvim 04:58
03

GALATASARAY MI FENERBAHÇE Mİ? Kim şampiyon olacak? İşte tüm ihtimaller ve geçtiğimiz 20 yılda son maça kalan şampiyonluklar / 26.05.24

Takvim 03:12
04

Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil' demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı / 25.05.24

Takvim 03:06
05

Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar / 25.05.24

Takvim 03:38
06

Başkan Erdoğan'dan Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı / 25.05.24

Takvim 06:57
07

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig'İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu'dan sonra bir sürpriz daha geliyor / 25.05.24

Takvim 02:50
08

Lahey’den İsrail'e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah'ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı! / 25.05.24

Takvim 06:57
09

Montella'dan sürpriz: A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı | Kamp programı belli oldu / 25.05.24

Takvim 06:55
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