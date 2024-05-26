Gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrakın hayvan sevgisi ve merhameti Ahmet Hakana örnek oldu. Albayrakın Kıtmir isimli Sivas kangalını köşesine taşıyan Hakan, Kuran-ı Kerim’deki kıssada anlatılan Mağara Arkadaşlarının köpeğinin ismini vermiş köpeğine Sadık Albayrak. Gıpta ettim. Sokaktan bir köpek edineceğim ve bu ismi Kıtmir vereceğim ifadelerini kullandı. Gelelim Kıtmire... Kıtmir, Albayrak ailesinin yayla evlerindeki can dostu. Daha önce Kıtmirle birlikte röportaj veren Sadık Albayrak, Hayy gibi yaşıyorum demişti.