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7/24 Dinle Takvim Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den kur ataklarına grafikli yanıt: Düşük faiz politikamızda kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den kur ataklarına grafikli yanıt: Düşük faiz politikamızda kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den kur ataklarına grafikli yanıt: Düşük faiz politikamızda kararlıyız

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den kur ataklarına grafikli yanıt: Düşük faiz politikamızda kararlıyız

Takvim 02:45
02

CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz davasında mağdur konuştu: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler! / 20.11.21

Takvim 02:25
03

İstanbul, Ankara, İzmir... Ev fiyatlarında artış sürüyor: Değer artışı yüzde 31 seviyesinde

Takvim 03:12
04

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz / 18.11.21

Takvim 04:47
05

Var mı Trabzon’a yan bakan! Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de namağlup tek takım / 23.11.21

Takvim 02:27
06

Şehit babasından CHP'li Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun / 16.11.21

Takvim 01:26
07

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: CHP geçmişiyle hesaplaşsın / 22.11.21

Takvim 04:29
08

Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ çılgınlığına dikkat! Verilerinizi koruyarak alışveriş yapabilirsiniz

Takvim 00:56
09

200 milyar liralık fon aşıldı! BES yeni rekorlara koşuyor

Takvim 02:34
10

Asgari ücretli çalışanlara sevindiren haber! Asgari ücretliye AGİ farkı geliyor: İşte AGİ hesaplama

Takvim 01:52

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