Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin olumlu döngüye girdiğini, karşı karşıya kalınan şoklar sonrasında enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, enflasyonun düşmeye devam ettiğini bildirdi. Biz bu sene enflasyonu yüzde 30un altına çekeceğiz. Gelecek sene de çok rahatlıkla yüzde 20nin altına çekeceğiz diyen Şimşek, Gelecek sene üst bandımız yüzde 18, bu sene yüzde 29. Dolayısıyla biz enflasyonu tahmin aralığında tutturacağız, herkes hesabını ona göre yapsın ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek Merkez Bankasının güncel rezervlerini de açıkladı.