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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'li yatırımcılarla buluştu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'li yatırımcılarla buluştu!

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'li yatırımcılarla buluştu!

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