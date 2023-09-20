Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New Yorkta yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiyenin Orta Vadeli Programının OVP anlatıldığı toplantıda, ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları yatırımcılara bildirildi. Toplantıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalara tam desteği olduğu vurgulandı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.