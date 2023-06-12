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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kolları sıvadı, ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Tek haneli enflasyon için topyekün mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kolları sıvadı, ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Tek haneli enflasyon için topyekün mücadele

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kolları sıvadı, ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Tek haneli enflasyon için topyekün mücadele

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