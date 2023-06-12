Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birlikte çalışacağı ekibi belirlerken diğer yandan da OVP, Orta Vadeli Mali Plan, yatırım programı için kolları sıvadı. Programda, gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılmasından ekonomik özgürlüklerin genişletilmesine, iş gücü piyasası reformundan gıda başta olmak üzere fahiş fiyatları frenleyecek maliyet düşürücü uygulamalara, çalışanların gelirlerinin enflasyona karşı korunmasından vergi düzenlemelerine kadar birçok önemli uygulamanın ayrıntıları yer alacak. Tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Bakan Şimşek bu hafta bankaların genel müdürleriyle bir araya gelerek, yeni ekonomi politikalarına ilişkin detayları paylaşması ve sektörün beklenti, önerilerini alması bekleniyor.