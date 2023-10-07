Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslaraarası yatırımcılarla temas kurmaya devam ediyor. Bakan Mehmet Şimşek Londrada toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londrada çok verimli toplantılar yaptık ifadelerini kullandı.