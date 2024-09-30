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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyardı! Kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere ceza! GİB'e ihbar edin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyardı! Kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere ceza! GİB'e ihbar edin

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyardı! Kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere ceza! GİB'e ihbar edin

Takvim 04:16
02

Fırtına'dan bu sezon ilk! Trabzonspor Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 yendi / 29.09.24

Takvim 05:04
03

Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: "Bu sadece tesis değil vizyon projesidir" / 29.09.24

Takvim 07:00
04

Başkan Erdoğan'ın birlik mesajı süreci hızlandırdı! LGBT terörüne karşı yeni eylem planı: Bakanlıklardan iş birliği / 29.09.24

Takvim 04:12
05

İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı ABD ve İsrail'e sattı mı? İsrail'in Nasrallah suikastı sonrası Şiiler İran'dan ayrılıyor! / 29.09.24

Takvim 06:53
06

Darphane'ye 'İsrail' iftirası! Resmi açıklama geldi... UTTS ekipman temin işi İstanbul merkezli yerli firmada / 29.09.24

Takvim 02:43
07

Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı? / 29.09.24

Takvim 01:40
08

CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Soykırımcı İsrail ordusundan Şam ve Yemen'e hava saldırısı / 30.09.24

Takvim 00:48
09

Antalya'da hata yapmadı! Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 yendi / 29.09.24

Takvim 03:13
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