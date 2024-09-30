Alışveriş yaparken işletmelerin komisyon ücretlerini bahane ederek nakit ödeme almaya çalışması veya komisyonu vatandaşın ücretinin üzerine koyması hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB tarafından yapılan denetimlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almayan ya da tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesiliyor dedi. Şimşek, Bu kapsamda, kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu Gelir İdaremize ihbar etmesi durumunda, denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, BİP ya da Whatsapp gibi farklı kanallardan ihbarda bulunabilir. ifadesini kullandı.