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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP'ye "tribün ve taraftar" uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez / 26.06.24

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP'ye "tribün ve taraftar" uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez / 26.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP'ye "tribün ve taraftar" uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez / 26.06.24

Takvim 04:44
02

15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar / 26.06.24

Takvim 03:40
03

Ayhan Sicimoğlu'nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular / 26.06.24

Takvim 03:46
04

"Dijital telif" için Google'dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı / 26.06.24

Takvim 00:00
05

Otomotiv güvenlik yönetmeliği: Yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi / 26.06.24

Takvim 00:48
06

Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü / 26.06.24

Takvim 00:00
07

Galatasaray yeni sağ bekini Almanya'da buldu! EURO 2024'ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon / 26.06.24

Takvim 04:03
08

İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor / 26.06.24

Takvim 03:03
09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar / 26.06.24

Takvim 07:08
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