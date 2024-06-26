Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Özgür Özeli kabulüyle başlayan siyasetteki yumuşama süreci kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşme sonrası CHP heyeti tarafından yapılan açıklamaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekten tepki geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHPnin tribünlere oynadığına dikkat çekerek, Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez. ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Şimşek, Sözcü gazetesinin iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sözcü Gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim. diyen Şimşek, 5 maddede ekonomi politikasını özetledi.