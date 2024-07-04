×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dış ticaret' açıklaması! Hedefi duyurdu... "Önemli bir iyileşme sağlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dış ticaret' açıklaması! Hedefi duyurdu... "Önemli bir iyileşme sağlayacağız"

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dış ticaret' açıklaması! Hedefi duyurdu... "Önemli bir iyileşme sağlayacağız"

Takvim 02:52
02

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... "Seni gözlerinden öpüyorum" / 03.07.24

Takvim 02:35
03

Sinan Ateş davasında 3'üncü gün | Avukat beyanlarına geçildi! Dikkat çeken savunma: Hatıra binaen yaptım / 03.07.24

Takvim 07:25
04

9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu! 9. Yargı Paketi'nin içeriğinde neler var? / 03.07.24

Takvim 06:58
05

Galatasaray'dan orta sahaya 'box to box'ın marka ismi geliyor! Torreira'ya partner olacak / 03.07.24

Takvim 02:57
06

Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat'la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu / 03.07.24

Takvim 03:12
07

UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'a soruşturma açıldı | Türkiye'den peş peşe tepkiler! Merih ceza alır mı? / 03.07.24

Takvim 07:01
08

Astana'da 'Suriye' zirvesi! Başkan Erdoğan'dan "Teröristan kurdurmayız" mesajı: Putin'den "İlişkilerimiz ilerliyor" sözleri / 03.07.24

Takvim 06:47
09

Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı / 03.07.24

Takvim 04:45
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Dünya
Spor
Yaşam

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı