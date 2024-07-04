Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacaklarını bildirdi. Dış ticaret verilerini yorumlayan Şimşek, Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5’in altına çekmektir şeklinde konuştu. Bakan Şimşek, iyileşmenin kalıcı hale gelmesi enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikasının kilit rol oynadığını dile getirdi. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.