Son dakik haberi! 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezinde gerçekleştirildi. Zirvede özel oturumun konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu. Zirvede önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğanın aracılığı ile beraber geriledi. Literatüre girsin diye söylüyorum. Küresel gıdada Erdoğan etkisi değerlendirilecek. dedi. Nebati enflasyonla mücadele mesajı verirken, Enerji ve gıda arz güvenliğini sağlayabilen güce sahibiz ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. dedi.