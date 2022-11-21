Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye ekonomisini hedef alan algı operasyonları sürüyor... Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mali Eylem Görev Gücünün FATF Türkiyeyi kara para listeye alacağı iddiasını ortaya atarak algı yürüttü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. ifadelerini kullandı.