Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı! "Er ya da geç..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin MÜSİAD iftar programında konuştu. döviz kurlarında serbest piyasa koşulları içerisinde istikrarın sağlandığını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur-faiz sarmalından çıktıklarını söyledi. Nebati, Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz. dedi. Hayat pahalılığı karşısında atılan KDV indirimi adımlarına da dikkati çeken Nebati, Enflasyonla Mücadele Timlerinin bu indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ettiğini aktardı.