Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir televizyon kanalında Türkiyenin ekonomideki yol haritası, enflasyon, asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla ilgili konuşan Nebati, Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var. dedi. Fahiş fiyatlarla ilgili yapılan denetimlere dikkat çeken Nebati, Geçen yıl yapılan denetim sayısı 120 bin. Bu yıl 550 bin. Yıl sonuna kadar 1 milyon hedef koymuşuz. Fahiş fiyatın üzerine gidiyoruz. ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacağını açıkladı.