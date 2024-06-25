Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında cereyan eden normalleşme adımları kabine ve CHP heyeti arasında sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Zirve sonrası CHPden ve AK Partiden peş peşe açıklamalar geldi. Bilindiği üzere Başkan Erdoğanın Özgür Özelle yaptığı görüşmede Ekonomide popüzlime yer yok, programa sadık kalınacak minvalinde verdiği mesajlar sonrası CHP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığını ziyaret edeceği süreç gelişmişti.