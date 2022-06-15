HDP açık pazarlığa başladı! Mithat Sancar'dan 6'lıya mesaj: Yapmazsanız kendi adayımızla çıkarız / 14.06.22

Muhalefetin adaylık pazarlığı artık açıktan yaşanmaya başladı. Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDPnin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar TBMMden 6lı masaya mesaj gönderdi. Mithat Sancar, Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr dün kulislerden gelişmeleri aktarmış ve HDPnin Meral Akşener ile Mansur Yavaşın adaylığını desteklemeyeceklerini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yaşanan pazarlığı yazmıştı.