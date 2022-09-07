İYİ Partideki HDP ile iş tutup aynı masaya oturmayız tiyatrosu hız kesmeden sürüyor. HDPye Bakanlık vaadi krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakına çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da Genel Başkanı Akşenerin yolundan giderek HDP bizim olduğumuz masada olamaz dedi. Bilindiği üzere HDPKKlı Fatma Kurtulan ittifakı ortaya çıkararak, İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar ifadelerini kullanmıştı. Akşener de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır demişti.