Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP arasında bugün saat 12.00de başlayan kirli pazarlık sona erdi. Kirli pazarlık toplantısının ardından ortak basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMMdir. dedi. 18 Martta yapılması plananlanan ziyaret, HDP tarafından ertelenmiş PKKnın siyasi uzantısının oyuncağı haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız demişti. HDPKK ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kirli pazarlığa MHPden tepki geldi. MHPli Semih Yalçın, Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti dedi.