Zehir zemberek sözlerle masadan ayrıldıktan sonra İmamoğlu ve Yavaş şartıyla 6lı koalisyona geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP görüşebilir ama HDP masaya getirilemez dedi. Terörden tutuklu HDPli Selahattin Demirtaşın HDP masada yoksa oy yok çıkışının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluçun, Biz zaten masadayız” iması yaptığı açıklama Akşenerin siyasi olarak nasıl bir çıkmaza düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Akşenerin açıklamalarını ciddiye almadıklarını belirten Oluç, Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız. ifadelerini kullandı. Oluçun sözleri siyaset kulislerinde Akşener sıtma diyerek ayrıldı ama hangisi sıtma hangisi ölüm? şeklinde yorumlandı.