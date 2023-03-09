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HDP'den 6'lı koalisyona geri dönen Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız" / 09.03.23

HDP'den 6'lı koalisyona geri dönen Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız" / 09.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

HDP'den 6'lı koalisyona geri dönen Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız" / 09.03.23

Takvim 03:30
02

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladılar! 6'lı koalisyonun şakşakçıları sosyal medyadan kin kusuyor / 09.03.23

Takvim 04:21
03

6'lı koalisyonda '7 Kocalı Hürmüz' krizi! CHP fondaşı Halk TV'de İsmail Saymaz itiraf etti: "Bu sistem krizlere gebe!" / 09.03.23

Takvim 00:00
04

Beşiktaş'tan Dele Alli kararı! Sezon sonuna kadar... / 09.03.23

Takvim 01:30
05

CHP'li İBB'nin İstanbul'a acı faturası! Kentsel dönüşüm projelerinin iptali için açılan 1537 davada çoğunluk CHP ve İBB’ye ait / 08.03.23

Takvim 05:47
06

Sevilla maçını 20’ye yakın kulübün temsilcileri Sanchez Pizjuan Stadı’nda izleyecek / 09.03.23

Takvim 01:33
07

CHP ve İYİ Parti vatandaşın canını hiçe saydı! Kentsel dönüşüm düşmanlığı 10 yıl kaybettirdi / 09.03.23

Takvim 03:29
08

Arşiv unutmaz! Akşener'den kendisine 'otobüs striptizcisi' imasında bulunan Fatih Altaylı'ya 'kıymetli gazetecilik' methiyesi / 08.03.23

Takvim 01:34
09

Küresel çetenin kirli kalemleri neyi kaşıyor? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden 'Alevi' provokasyonu: France 24 başrolde / 08.03.23

Takvim 02:35
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