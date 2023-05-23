14 Mayıs sonrası 7li koalisyonda söylem değişikliği dikkatlerden kaçmazken terörün siyasi ayağı HDPliler de Kılıçdaroğluna destek için sandık başına gitme mesajı veriyor. Sinan Oğanın Başkan Erdoğana destek açıklaması sonrası sosyal medyadan açıklama yapan terör tutuklusu HDPli Selahattin Demirtaş, skandal ifadelerle tehditler savurdu. HDP İstanbul İl Başkanlığı ise PKK terör örgütü kurucusu Sakine Cansızın fotoğrafının yer aldığı bir video paylaştı. Bilindiği gibi CHPli Kaftancıoğlu Cansız için taziye yayınlamış CHPli İBB yönetimi ise kitabını sitesinden satmıştı.