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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın kurucusu Sakine Cansız ile destek mesajı / 23.05.23

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın kurucusu Sakine Cansız ile destek mesajı / 23.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'nın kurucusu Sakine Cansız ile destek mesajı / 23.05.23

Takvim 04:11
02

YSK verileri açıkladı: Yurt dışında 1 milyon 466 bin 452 kişi oy kullanıldı / 22.05.23

Takvim 02:25
03

31 Mayıs'ı kaçırmayın: Emekli olmaya hazırlananlar ve borçlular dikkat!

Takvim 02:14
04

BES yarım milyon trilyona çıktı: Sistem her yıl yüzde 37 büyüyor!

Takvim 01:30
05

Orta sahaya Paredes: Fenerbahçe Arjantinli Paredes'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı! / 23.05.23

Takvim 01:17
06

Kepenk indirdiler: Bak Kemal Bey, bunu biz değil 'destek verecekler' dediğin İngilizler söylüyor / 23.05.23

Takvim 01:23
07

Bakan Derya Yanık detayları açıkladı: Ev kadınına emeklilik! Kadın ve gençleri neler bekliyor?

Takvim 03:00
08

HDP'li Hasip Kaplan'dan '28 Mayıs' tehdidi! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek" / 22.05.23

Takvim 02:12
09

CHP'den 'yerel özerklik' sözü almışlardı! HDP Güneydoğu'daki illeri 'Kürdistan' ilan etti: "Kılıçdaroğlu'na destek verdik yine vereceğiz" / 22.05.23

Takvim 04:18
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